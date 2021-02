Call of Duty Warzone vittima di un glitch che rende i giocatori invincibili: rimossa la modalità Armored Royale (Di martedì 9 febbraio 2021) Call of Duty Warzone ha un nuovo glitch: dopo che la recente patch ha risolto il problema riguardante il glitch sugli stimolatori infiniti, ecco che all'orizzonte ne ricompare un altro. Nella modalità di gioco Armored Royale, un bug consente ai giocatori di diventare invisibili e che, giocoforza, rende praticamente invincibili. Questo exploit è molto simile a quello che veniva attivato con gli elicotteri: questa volta però la colpa è delle torrette dei vari veicoli. Per farlo funzionare in sostanza i giocatori devono usare il Cargo Truck corazzato che è appunto presente all'interno della modalità Armored Royale. Lo studio di sviluppo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021)ofha un nuovo: dopo che la recente patch ha risolto il problema riguardante ilsugli stimolatori infiniti, ecco che all'orizzonte ne ricompare un altro. Nelladi gioco, un bug consente aidi diventare invisibili e che, giocoforza,praticamente. Questo exploit è molto simile a quello che veniva attivato con gli elicotteri: questa volta però la colpa è delle torrette dei vari veicoli. Per farlo funzionare in sostanza idevono usare il Cargo Truck corazzato che è appunto presente all'interno della. Lo studio di sviluppo ...

Eurogamer_it : #CallOfDutyWarzone ha un nuovo glitch che rende invisibili. - controcorrenteT : @LeoWh1te_ @Davjd_S Da Call of Duty Ghost alla vita reale è un attimo - peppeyt00 : Guarda 'MONTAGE SU CALL OF DUTY MOBILE #13' su YouTube - iCamiIo : @dgrx_ La gente de Call Of Duty Mobile no hace eso - GisasNoSekaii : ho appena terminato una sessione di circa tre ore sulla modalità zombie di call of duty non sto capendo più niente, mi sento fritto -