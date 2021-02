Belen Rodriguez incinta | ora è ufficiale Lei a Chi | «Sono al quinto mese Sento che è una bimba»

zazoomblog : Belen Rodriguez conferma la gravidanza: Sì sono incinta di quattro mesi - #Belen #Rodriguez #conferma - _Carlottamiller : RT @tempoweb: #BelenRodriguez annuncia: sono incinta al quinto mese Il papà è Antonino Spinalbese #gossip #chi - tempoweb : #BelenRodriguez annuncia: sono incinta al quinto mese Il papà è Antonino Spinalbese #gossip #chi… - Novella_2000 : Belen posa in copertina con il pancione ed annuncia la gravidanza - blogtivvu : Belen Rodriguez incinta di cinque mesi, arriva la conferma: prima intervista di coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine', ha detto, che lo ha definito 'un uomo gentile', nonostante a lei siano sempre 'piaciuti gli stronzi'. 'Il sesso del bambino non lo ...Sul numero di 'Chi' di questa settimana, l a showgirl argentinaconferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana.: "Sono entrata nel quinto mese di gravidanza" "Sono entrata nel quinto ...Non sempre i gossip e i rumors che sono usciti su Belén Rodriguez, nel tempo, si sono confermati essere veritieri ma questa volta la parola che arriva a consacrare il tutto è proprio quella della show ...La showgirl conferma le voci di una gravidanza che si rincorrevano da qualche settimana. A renderla nuovamente madre è il compagno Antonino Spinalbese ...