Belen Rodriguez chiacchiera di gravidanza con la cognata (Video) (Di martedì 9 febbraio 2021) La showgirl appare molto in sintonia con la cognata Lucia. Insieme scherzano e parlano della gelosia del fratello di lei Belen Rodriguez si trova a casa di Lucia, la sorella di Antonino Spinalbese nonché sua cognata e le due donne chiacchierano in cucina mentre Spinalbese passeggia nervosamente nella stanza con Belen che lo punzecchia a proposito della sua gelosia. Poi scatta la battuta di Lucia: “Pensa quando gli dirò di essere in gravidanza”. Belen scoppia a ridere ammettendo che il suo compagno è molto geloso soprattutto di Lucia. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/Belen-Rodriguez.mp4 Poi la showgirl sposta l’inquadratura su di sé, lasciando intravedere il suo fisico, ma non il pancino. E’ da ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) La showgirl appare molto in sintonia con laLucia. Insieme scherzano e parlano della gelosia del fratello di leisi trova a casa di Lucia, la sorella di Antonino Spinalbese nonché suae le due donneno in cucina mentre Spinalbese passeggia nervosamente nella stanza conche lo punzecchia a proposito della sua gelosia. Poi scatta la battuta di Lucia: “Pensa quando gli dirò di essere in”.scoppia a ridere ammettendo che il suo compagno è molto geloso soprattutto di Lucia. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/02/.mp4 Poi la showgirl sposta l’inquadratura su di sé, lasciando intravedere il suo fisico, ma non il pancino. E’ da ...

infoitcultura : Belen Rodriguez, copia la foto di un'altra influencer? La Marzano svela il mistero - infoitcultura : Belen Rodriguez | copia la foto di un'altra influencer? La Marzano svela il mistero - infoitcultura : Belen Rodriguez su Antonino Spinalbese: “Ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade” - infoitcultura : Belen Rodriguez svela il suo piano B se con la TV non dovesse andare: ecco cosa vorrebbe fare - infoitcultura : Belen Rodriguez svela il suo piano B se con la TV non dovesse andare | ecco cosa vorrebbe fare -