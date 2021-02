Amadeus verso Sanremo 2021: “Sarà un festival difficile ma la musica non si fermerà” (Di martedì 9 febbraio 2021) Non si nasconde dietro un dito Amadeus che sa bene quante difficoltà ci saranno da qui a un mese, e soprattutto nei giorni in cui Sanremo 2021 andrà in onda. Oggi in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico del festival ha voluto sottolineare il grande impegno che la Rai sta mettendo nell’organizzazione della kermesse canora. Non Sarà facile, si va avanti tra tamponi e regole durissime da rispettare perchè lo spettacolo, come ha detto il direttore artistico, deve andare avanti, anche per tutto il pubblico che a casa lo seguirà. Ma è soprattutto la grande occasione per la musica. Meno show televisivo e maggior spazio alla musica: è questo il Sanremo 2021 che Amadeus porterà in onda dal 2 al 7 marzo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Non si nasconde dietro un ditoche sa bene quante difficoltà ci saranno da qui a un mese, e soprattutto nei giorni in cuiandrà in onda. Oggi in conferenza stampa il conduttore e direttore artistico delha voluto sottolineare il grande impegno che la Rai sta mettendo nell’organizzazione della kermesse canora. Nonfacile, si va avanti tra tamponi e regole durissime da rispettare perchè lo spettacolo, come ha detto il direttore artistico, deve andare avanti, anche per tutto il pubblico che a casa lo seguirà. Ma è soprattutto la grande occasione per la. Meno show televisivo e maggior spazio alla: è questo ilcheporterà in onda dal 2 al 7 marzo ...

