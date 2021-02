Addio a Franco Marini | il cordoglio della politica - Letta | ' Profonda tristezza | grande protagonista e amico' - Castagnetti | ' Uomo integro e

repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - LaStampa : Franco #Marini, ex presidente del Senato, politico e sindacalista, è morto la scorsa notte: era ricoverato da alcun… - valeriafedeli : Da segretario della @CislNazionale, da segretario del Ppi, da presidente del Senato, #FrancoMarini ha vissuto da pr… - vivereitalia : Addio all'ex presidente del Senato Franco Marini - erbanotizie : Addio a Franco Marini, politico e sindacalista. Il ricordo della Cisl dei Laghi -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Franco

Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore - scrive su twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - GrazieMarini per quella grande lezione ...LE ULTIME NOTIZIE In EvidenzaMarini: aveva 87 anni 9 Febbraio 2021 E' mortoMarini. Sindacalista e politico di lungo corso, aveva 87 anni. Deputato, senatore, europarlamentare, ...(Adnkronos) – Sindacalista, ministro del Lavoro, parlamentare eletto per 4 mandati alla Camera e due al Senato di cui è stato presidente dal 2006 al 2008. Una lunga parabola politica e di impegno pubb ...ROMA – “Era andato via giovanissimo dalla sua terra amatissima, da San Pio delle Camere in Provincia dell’Aquila per cercare lavoro e futuro nella capitale. La sua intelligenza e la sua tenacia lo han ...