Vaccino Astrazeneca meno efficace su variante sudafricana

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Effetti ridotti contro ladel Sars-CoV-2, per ilOxford-secondo i risultati dei primi studi e test. È la stessa azienda a comunicarlo riferendo che iloffre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla. E in base a uno studio condotto dall’università del Witwatersrand (Sudafrica) e dall’università di Oxford mostra come ilabbia modesta efficacia, scrive il Financial Times dove un portavoce spiega che non sono stati in grado “di accertare la sua efficacia contro casi gravi della malattia e nei casi di ospedalizzazione perché i soggetti esaminati erano giovani adulti in salute”. I primi dati dimostrano come la sfida contro le varianti, inglese,, ...