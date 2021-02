Uomini e donne, Armando vs Nicole, il preferito di Sophie e le altre news di oggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cos’è successo nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, lunedì 8 febbraio 2021? Non sono poche le principali news riguardanti gli amati volti del cosiddetto Trono Over e Trono Classico: dallo scontro in studio tra Armando Incarnato e Nicole Vinti, ai ringraziamenti di Davide Donadei, prima della scelta finale tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, passando per Sophie Codegoni chiamata da Maria De Filippi ad indicare una prima preferenza tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Armando contro contro Carlo e Nicole a Uomini e donne La puntata di oggi di Uomini e donne si è aperta con lo scontro in studio tra Armando e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cos’è successo nella puntata didipomeriggio, lunedì 8 febbraio 2021? Non sono poche le principaliriguardanti gli amati volti del cosiddetto Trono Over e Trono Classico: dallo scontro in studio traIncarnato eVinti, ai ringraziamenti di Davide Donadei, prima della scelta finale tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, passando perCodegoni chiamata da Maria De Filippi ad indicare una prima preferenza tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.contro contro Carlo eLa puntata didisi è aperta con lo scontro in studio trae ...

