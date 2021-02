Uomini e Donne 8 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanti Armando per Gemma. C’è l’Armando che scrive poesie e quello arrivato da poco, poi quello originale, l’Armando da cui la dama torinese è attratta che però non vuole continuare la conoscenza. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News la puntata di oggi di Uomini e Donne inizierà proprio con Gemma al centro dello studio. La dama entrerà con in sottofondo la canzone ‘Perdere l’amore’ scelta da Tina. Tra le due, come spesso accade, si accenderà un aspro scontro verbale. Secondo Gemma, infatti, proprio l’opinione di Tina, secondo la quale la torinese sarebbe troppo grande per Maurizio, avrebbe contribuito all’allontanamento del cavaliere. Al centro dello studio poi Nicole e Carlo. La dama è molto attratta dall’uomo, ma allo stesso tempo frenata dal suo lavoro. Carlo, infatti, lavora anche a Miami e questo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanti Armando per Gemma. C’è l’Armando che scrive poesie e quello arrivato da poco, poi quello originale, l’Armando da cui la dama torinese è attratta che però non vuole continuare la conoscenza. Secondo ledel Vicolo delle News la puntata didiinizierà proprio con Gemma al centro dello studio. La dama entrerà con in sottofondo la canzone ‘Perdere l’amore’ scelta da Tina. Tra le due, come spesso accade, si accenderà un aspro scontro verbale. Secondo Gemma, infatti, proprio l’opinione di Tina, secondo la quale la torinese sarebbe troppo grande per Maurizio, avrebbe contribuito all’allontanamento del cavaliere. Al centro dello studio poi Nicole e Carlo. La dama è molto attratta dall’uomo, ma allo stesso tempo frenata dal suo lavoro. Carlo, infatti, lavora anche a Miami e questo ...

