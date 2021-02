UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1122 di Una VITA di martedì 9 e mercoledì 10 febbraio 2021: Genoveva ordina a Santiago di far sì che Marcia si allontani da Felipe. Al ristorante di Felicia viene proiettato il film ma ciò rivelerà ciò che ha davvero in mente Alfonso Carchano! Felipe va alla pensione al fine di parlare in privato con Marcia, alla quale propone di scappare insieme. Ma la Sampaio ricorda all’avvocato che è una donna sposata… Genoveva e Santiago / Una VITA (foto Boomerang tv)Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 febbraio 2021)1122 di Unadi9 e10: Genoveva ordina a Santiago di far sì che Marcia si allontani da Felipe. Al ristorante di Felicia viene proiettato il film ma ciò rivelerà ciò che ha davvero in mente Alfonso Carchano! Felipe va alla pensione al fine di parlare in privato con Marcia, alla quale propone di scappare insieme. Ma la Sampaio ricorda all’avvocato che è una donna sposata… Genoveva e Santiago / Una(foto Boomerang tv)Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

