Traffico Roma del 08-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiusa per incidente la tangenziale est verso San Giovanni dallo svincolo della Batteria Nomentana fino all’uscita per la via Tiburtina ci sono a partire dalla Salaria rallentamenti e code per incidente anche sul raccordo in carreggiata interna dalla diramazione dinord al bivio per laL’Aquilarallentato sempre per incidente anche sulla via Cassia dal raccordo a via Caprarola verso il centro città nell’ambito degli interventi per modificare la viabilità tra via La Spezia e largo Brindisi da oggi via La Spezia diventa a senso unico via ...