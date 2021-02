Tornano a scuola gli studenti delle superiori di Giugliano, le emozioni dei liceali del De Carlo di Giugliano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo una settimana anche a Giugliano, Villaricca e Qualiano Tornano in classe gli studenti degli istituti superioi. Sono emozionati i ragazzi per la nuova ripresa sopratutto per coloro che dovranno quest’anno affrontare l’esame di maturità. Emozione, ma anche timore sebbene la scuola abbia posto in essere tutte le misure di sicurezza per contenere il contagio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo una settimana anche a, Villaricca e Qualianoin classe glidegli istituti superioi. Sono emozionati i ragazzi per la nuova ripresa sopratutto per coloro che dovranno quest’anno affrontare l’esame di maturità. Emozione, ma anche timore sebbene laabbia posto in essere tutte le misure di sicurezza per contenere il contagio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

