Torna l’incubo di Ebola. In campo l’Oms: «Ridurre subito la diffusione del virus in Africa» (Di lunedì 8 febbraio 2021) In Africa Torna lo spettro di Ebola: nella Repubblica democratica del Congo una donna proveniente da uno degli epicentri della precedente epidemia è morta, dopo essere stata riscontrata positiva al virus. Autorità sanitarie locali e Oms si sono subito attivate per capire di quale ceppo si tratti e, soprattutto, per effettuare il tracciamento dei contatti. Allo stato attuale ne hanno rintracciati una settantina. le autorità sanitarie avevano dichiarato conclusa la precedente epidemia di Ebola in Congo, la decima, a giugno 2020. Era durata due anni e aveva ucciso 2.299 persone, su 3.481 contagiati. La donna morta era moglie di un sopravvissuto La donna era a sua volta la moglie di un sopravvissuto a Ebola. Il caso è emerso a Butembo, città nella provincia del Nord Kivu, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Inlo spettro di: nella Repubblica democratica del Congo una donna proveniente da uno degli epicentri della precedente epidemia è morta, dopo essere stata riscontrata positiva al. Autorità sanitarie locali e Oms si sonoattivate per capire di quale ceppo si tratti e, soprattutto, per effettuare il tracciamento dei contatti. Allo stato attuale ne hanno rintracciati una settantina. le autorità sanitarie avevano dichiarato conclusa la precedente epidemia diin Congo, la decima, a giugno 2020. Era durata due anni e aveva ucciso 2.299 persone, su 3.481 contagiati. La donna morta era moglie di un sopravvissuto La donna era a sua volta la moglie di un sopravvissuto a. Il caso è emerso a Butembo, città nella provincia del Nord Kivu, ...

