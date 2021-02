Tommaso Zorzi preso in giro per la sua omosessualità: il gesto eclatante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo prendevano in giro per la sua omosessualità e così Tommaso Zorzi, indiscusso protagonista nonché veterano del Grande Fratello Vip, ha raccontato come ha messo a tacere quelle malelingue spiazzandoli con un gesto estremamente di classe. Tommaso Zorzi e la derisione per la sua omosessualità Che nel passato di Tommaso Zorzi non ci sia stato solamente il successo e l’ascesa verso il mondo dello spettacolo è ormai noto e risaputo. Dal rapporto con i genitori alle delusioni amorose, come chiunque altro anche l’influencer di Milano ha dovuto confrontarsi con le fatiche quotidiane. Dichiaratamente omosessuale, proprio Zorzi ha raccontato di essere stato in passato più volte preso di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo prendevano inper la suae così, indiscusso protagonista nonché veterano del Grande Fratello Vip, ha raccontato come ha messo a tacere quelle malelingue spiazzandoli con unestremamente di classe.e la derisione per la suaChe nel passato dinon ci sia stato solamente il successo e l’ascesa verso il mondo dello spettacolo è ormai noto e risaputo. Dal rapporto con i genitori alle delusioni amorose, come chiunque altro anche l’influencer di Milano ha dovuto confrontarsi con le fatiche quotidiane. Dichiaratamente omosessuale, proprioha raccontato di essere stato in passato più voltedi ...

