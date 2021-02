The Falcon and the Winter Soldier, la miniserie arriva il 19/3 (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dal 19 marzo arriva su Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, la nuova miniserie composta da sei episodi dei Marvel Studios. Protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The Falcon, e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie vede nel cast anche Daniel Bruhl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dal 19 marzosu Disney+ Theand The, la nuovacomposta da sei episodi dei Marvel Studios. Protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The, e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, alias The. La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie vede nel cast anche Daniel Bruhl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

MarvelNewsIT : Siete pronti? Guardate il nuovo trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier e in… - MarvelNewsIT : The Falcon and The Winter Soldier, una nuova Serie Originale Marvel Studios, sarà disponibile in streaming dal 19 M… - team_world : Finalmente online il TRAILER UFFICIALE ITALIANO di The #FalconAndWinterSoldier in uscita su #DisneyPlus dal 19 marz… - LokiandBucky_ : RT @221BLokiStreet: Tutti d'accordo che quest'anno è salvo grazie a WandaVision, Loki e The Falcon and The Winter Soldier giusto? https://t… - cinespression : The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo trailer trasmesso durante il Super Bowl -