Taranto | abbonamenti e biglietti del pullman | come acquistarli online Kyma mobilità

(Di martedì 9 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Continua l’impegno diper digitalizzare i servizi con l’e-ticketing, un programma in linea anche con gli orientamenti dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci per ridurre in città le occasioni di contagio Covid-19. Con l’e-ticketing, infatti, si evita all’utenza l’uso dei contanti e, soprattutto, si riduce al minimo la necessità di recarsi di persona presso l’Ufficio vendite di, in via D’Aquino n.21, o le rivendite autorizzate. Oggi è possibile rinnovare comodamente da casa l’abbonamento agli autobus utilizzando lo smartphone, con le app per Mycicero e-AMAT, o visitando la sezione “Acquisti on line” del sito aziendale www.amat..it; per usufruire di queste opzioni si deve disporre di un profilo MyCicero ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto abbonamenti

Noi Notizie

