Super Mario lavora alla squadra Nuova tornata di consultazioni con i partiti Draghi potrebbe salire domani al Colle per sciogliere la riserva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovi giro di, tra oggi e, per il premier incaricato. Sono ore decisive per l’ex presidente della Bce alle prese con le trattative con i, ancora aperte, e con la formazione della– di politici e tecnici – che dovrebbe formare il nuovo esecutivo. Ma prima di tornare alsi appresta ad affrontare da oggi una secondadicon le delegazioni delle forze politiche. Un fitto calendario di incontri che prenderanno il via con i gruppi più piccoli e che terminerà con quello più grande, ossia il Movimento 5 Stelle. Stando al documento, ad aprire le danze sarà il Gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche, convocato per oggi le 15. Mezz’ora ...