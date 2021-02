"Spero gli sia rimasta la faccia". Conte agli Esteri? Cacciari lo fa a pezzi: "Ecco l'unica alternativa" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Professor Massimo Cacciari, nonostante lei abbia definito il perimetro allargato del probabile prossimo governo "un pastrocchio inenarrabile", avverto nella sua voce una lieve incrinatura d'ottimismo. Il che è raro. Draghi ce la farà? «Bah, è una maggioranza Arlecchino. Il Pd con Berlusconi, Renzi, i 5Stelle e la Lega dopo quello che si sono detti. Certo, poi c'è sempre l'ipocrisia del "guardiamo i programmi", ma alla fine, come dissi, neppure l'ombra di elezioni anticipate. Sì, penso che Draghi reggerà l'emergenza». Cioè, lei non vede un governo Draghi per le riforme strutturali, ma soltanto per le emergenze, piano vaccinale e gestione del Recovery Fund? «Guardi, in realtà la decadenza di questo Paese è inarrestabile, io sto parlando per espiare, per salvarmi l'anima, ma è così. I politici devono mettersi in testa di apparecchiare una fase Costituente che rifondi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Professor Massimo, nonostante lei abbia definito il perimetro allargato del probabile prossimo governo "un pastrocchio inenarrabile", avverto nella sua voce una lieve incrinatura d'ottimismo. Il che è raro. Draghi ce la farà? «Bah, è una maggioranza Arlecchino. Il Pd con Berlusconi, Renzi, i 5Stelle e la Lega dopo quello che si sono detti. Certo, poi c'è sempre l'ipocrisia del "guardiamo i programmi", ma alla fine, come dissi, neppure l'ombra di elezioni anticipate. Sì, penso che Draghi reggerà l'emergenza». Cioè, lei non vede un governo Draghi per le riforme strutturali, ma soltanto per le emergenze, piano vaccinale e gestione del Recovery Fund? «Guardi, in realtà la decadenza di questo Paese è inarrestabile, io sto parlando per espiare, per salvarmi l'anima, ma è così. I politici devono mettersi in testa di apparecchiare una fase Costituente che rifondi ...

borghi_claudio : Ho il sospetto che quello che pensavo io fosse vero e che stiano partendo gli anticorpi. Chi ha evocato Draghi potr… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che il teatrino finisca presto e la parola torni agli italiani, gli unici di cui mi fido veramente.… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SPERO ITALIANI POSSANO SCEGLIERSI GOVERNO A PASQUA' - Jardinlesmots : Dei capitan findus a Draghi non frega una beata mazzaper fortuna. Spero sia la stessa solfa per tutti gli Schettini… - KFCsquad_ : @V1BEZXZ4YN Hai ragione devo riprenderò in mano la mia vita devo essere felice Insomma non so se me lo merito ma un… -