Serie C, cambiano gli orari di due gare della 24a giornata (Di martedì 9 febbraio 2021) La Lega Pro ha comunicato la variazione di orario di due gare valide per la 24a giornata di Serie C, ecco la nota: La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: SABATO 13 FEBBRAIO 2021 GIRONE A LIVORNO – OLBIA Sabato Ore 16.30 GIRONE C CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 12.30 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) La Lega Pro ha comunicato la variazione dio di duevalide per la 24adiC, ecco la nota: La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per le sottonotatele seguenti variazioni: SABATO 13 FEBBRAIO 2021 GIRONE A LIVORNO – OLBIA Sabato Ore 16.30 GIRONE C CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 12.30 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pmicentralitaly : Serie Certificazioni: come cambiano ed evolvono - LUCADEBIASI3 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Strano paese l' Italia. Strano popolo gli italiani. Forza Giorgia. Le persone serie… - NewsTuttoC : Serie C, cambiano orario due gare della 23^ giornata - Super3mp : @AngeloBW Parlavo di serie A. Come ho già scritto poi, non avevo presente i 6 gol ucl, pensavo meno. Cambiano sicuramente un po' la visione. - gramezzana : @ottogattotto Della serie: sono io che cambio le mutande o sono le mutande pulite che cambiano il corpo che vestono… -