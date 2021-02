(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ondata didal Sahara, che ha colpito nei giorni scorsi l’Centro-Meridionale, ha lasciato un’impronta indelebile. La colonnina di mercurio si è portata su valori incredibili per, in quello che è il mese statisticamente più freddo dell’anno almeno sulle regioni del Sud.per, ma presto potrebbero tornaree neve fino in pianuraIn Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi nell’osservatorio astronomico di Palermo. Sull’aeroporto di Punta Raisi è stata registrata una temperatura minima di +18.4°C, nuovodi valore minimo più alto da inizio rilevazioni che batte i +18.0°C del1979. Sardegna sugli scudi Il 6altre località ...

infoitinterno : Record di caldo Italia: Febbraio 2021 passa alla storia. Ma occhio al gelo - CorriereQ : Record di caldo Italia: Febbraio 2021 passa alla storia. Ma occhio al gelo - infoitinterno : Superati i 28 gradi a Bosa, caldo record per febbraio ma domani arrivano i temporali - DaitarnTR3 : RT @DaitarnTR3: @IostoconTarabas Sono tre. Quella annuale: crisi senza precedenti. Quella estiva: caldo record. Qualla invernale: freddo re… - peppecaridi : #Meteo, è una giornata storica: +29°C a #Palermo, +22°C a #Roma, stravolti tutti i record di caldo di #Febbraio. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Record caldo

Meteo Giornale

Se l'Italia fosse colpita in pieno, rischiamo un evento di gelo importante, a breve distanza da quello che è stato un evento opposto diper febbraio, ma presto potrebbero tornare gelo e neve fino in pianura In Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi nell'osservatorio astronomico di ...Sì, lo sappiamo che per voi l'unico San Valentino è quello che corre in MotoGP, ma se per caso dovesse venirvi un impeto di romanticismo, ecco le idee regalo più gradite da motociclisti e motocicliste ...Nello scorso weekend il caldo anomalo ha fatto giustamente notizia, con mezza Italia che ha sperimentato un’aria improvvisamente primaverile. L’ondata di caldo è stata persino feroce per il periodo tr ...