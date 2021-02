"Perché non posso dirti riposa in pace". Povia in lutto, è morto suo padre: parole devastanti (Di lunedì 8 febbraio 2021) E' morto il papà di Povia. Ad annunciarlo è stato il cantante stesso sui social: "Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Il cantautore lombardo, in particolare, ha condiviso un vecchio scatto della sua infanzia in cui lui e il suo genitore appaiono felici e sereni. "Non ti dico ‘riposa in pace' Perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti", ha continuato il cantante. Giuseppe Povia, poi, ha raccontato che quando vinse il festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei Avere il Becco, qualcuno gli chiese "Chi è il tuo mito?” e lui rispose subito “Mio padre”. I motivi che hanno portato alla morte del padre del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) E'il papà di. Ad annunciarlo è stato il cantante stesso sui social: "Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Il cantautore lombardo, in particolare, ha condiviso un vecchio scatto della sua infanzia in cui lui e il suo genitore appaiono felici e sereni. "Non ti dico ‘indicevi che nella vita eterna non ci si, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti", ha continuato il cantante. Giuseppe, poi, ha raccontato che quando vinse il festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei Avere il Becco, qualcuno gli chiese "Chi è il tuo mito?” e lui rispose subito “Mio”. I motivi che hanno portato alla morte deldel ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Ritrovati i resti del custode di Palmira Fu decapitato dall'Isis, perché non voleva abbandonare il suo museo

Lui non aveva voluto andarsene . Era rimasto mentre i tagliagole di Isis da Raqqa conquistavano la zona del sito archeologico. Poi sembra che gli avessero chiesto di rivelare dove erano stati ...

Ylenia e Martina allo scoperto, accuse a Genovese: 'Gridavo e lui rideva. Godeva nel vedermi piangere'

...donna è stupida e anche se è intelligente non si deve applicare e non deve lavorare. Mi faceva: 'Tu a 24 anni ti trovi uno che ti mantiene, a 27 fai una famiglia, così hai il futuro garantito, perché ...

«Navalny ha messo in crisi la plutocrazia di Mosca, Putin lo teme perché non ha paura» Corriere della Sera Luiaveva voluto andarsene . Era rimasto mentre i tagliagole di Isis da Raqqa conquistavano la zona del sito archeologico. Poi sembra che gli avessero chiesto di rivelare dove erano stati ......donna è stupida e anche se è intelligentesi deve applicare edeve lavorare. Mi faceva: 'Tu a 24 anni ti trovi uno che ti mantiene, a 27 fai una famiglia, così hai il futuro garantito,...