(Di lunedì 8 febbraio 2021)porta ledianche sui modelli più vecchi, insieme a nuove funzioni per gli utentiPremium e per chi utilizzaCharge 4. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoTechNet : Le metriche di benessere arrivano su questi dispositivi Fitbit - TuttoAndroid : Le metriche di benessere arrivano su questi dispositivi Fitbit - Ucciucci73 : Fitbit: novità relative alla dashboard “Metriche di benessere” - SocialandTech : Fitbit: novità relative alla dashboard 'Metriche di benessere' - -

Ultime Notizie dalla rete : metriche benessere

...pandemia ha messo in luce una serie di questioni sociali che vanno dalla sicurezza e il...si incontra nel valutare il fattore sociale in un approccio Esg è quella di individuare le '',...... qualità di vita più alta, maggiore attenzione a sostenibilità e, migliori opportunità di ... grazie all'utilizzo diche monitorino non solo la luce e il rumore, ma anche la ...In Italia quasi la metà (47%) delle aziende nel 2020 ha intensificato gli sforzi per la cura e il benessere delle proprie persone durante le fasi di lockdown, oltre a fornire supporto assistenziale e ...Il percorso è stato piuttosto complesso, ma alla fine Google è riuscita a completare la procedura di acquisizione di Fitbit. Parliamo di un’azienda che è nota per i suoi prodotti con lo stesso nome, o ...