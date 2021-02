La nuova tiny house «pieghevole» da portare ovunque (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una casa pieghevole, che si apre e si chiude come fosse una valigia. È l’ultima novità in fatto di tiny house (case prefabbricate su ruote o fisse), l’ha inventata l’azienda lettone Brette Hous: è un prefabbricato che – chiuso – ha le dimensioni di container, può andare da una parte all’altra su un camion, e bastano due persone e tre ore di lavoro per assemblarlo. Serve solo una superficie piana, non importa dove (nella gallery sopra vedete le foto). Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una casa pieghevole, che si apre e si chiude come fosse una valigia. È l’ultima novità in fatto di tiny house (case prefabbricate su ruote o fisse), l’ha inventata l’azienda lettone Brette Hous: è un prefabbricato che – chiuso – ha le dimensioni di container, può andare da una parte all’altra su un camion, e bastano due persone e tre ore di lavoro per assemblarlo. Serve solo una superficie piana, non importa dove (nella gallery sopra vedete le foto).

