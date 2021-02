Inter. non solo Candreva: anche Politano riscattato dal Napoli. Darmian tutto nerazzurro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tre operazioni di mercato per l’Inter Il calciomercato invernale si è chiuso da poco, ma con il primo week-end di febbraio l’Inter ha portato a termine tre operazioni di mercato: due in uscita e una in entrata. In uscita ci sono da segnalare i riscatti di Candreva e Politano rispettivamente da parte di Sampdoria e Napoli, mentre in entrata è da segnalare l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Darmian dal Parma. Ecco i dettagli svelati da calcioefinanza.it: Candreva – Cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Antonio Candreva alla Sampdoria; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2020/2021, prevede l’obbligo di riscatto definitivo alternativamente alla prima partita o al primo punto della Sampdoria ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tre operazioni di mercato per l’Il calciomercato invernale si è chiuso da poco, ma con il primo week-end di febbraio l’ha portato a termine tre operazioni di mercato: due in uscita e una in entrata. In uscita ci sono da segnalare i riscatti dirispettivamente da parte di Sampdoria e, mentre in entrata è da segnalare l’acquisto a titolo definitivo di Matteodal Parma. Ecco i dettagli svelati da calcioefinanza.it:– Cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Antonioalla Sampdoria; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2020/2021, prevede l’obbligo di riscatto definitivo alternativamente alla prima partita o al primo punto della Sampdoria ...

