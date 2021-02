I migliori trailer del Super Bowl 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non solo sport, esibizioni musicali (come quella di The Weeknd nel famoso half-time) e spot di grande creatività: il Super Bowl, che anche quest’anno si conferma tra gli eventi televisivi più seguiti al mondo, è ormai un appuntamento imperdibile per scoprire film e serie in arrivo prossimamente. Con le conseguenze del coronavirus che ancora si fanno sentire, ovviamente non c’è stato il solito affollamento, ma i trailer di The Falcon and the Winter Soldier, Fast and Furious 9 e Il principe cerca figlio hanno comunque animato la serata. Ecco i più attesi: The Falcon and the Winter Soldier https://www.youtube.com/watch?v=IWBsDaFWyTE Sarà dura raccogliere l’eredità di Capitan America, soprattutto se i due eredi designati, Falcon (Anthony Mackie) e il Soldato d’inverno (Sebastian Stan) riaccendono un’antica rivalità. Almeno così si vede ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Non solo sport, esibizioni musicali (come quella di The Weeknd nel famoso half-time) e spot di grande creatività: il, che anche quest’anno si conferma tra gli eventi televisivi più seguiti al mondo, è ormai un appuntamento imperdibile per scoprire film e serie in arrivo prossimamente. Con le conseguenze del coronavirus che ancora si fanno sentire, ovviamente non c’è stato il solito affollamento, ma idi The Falcon and the Winter Soldier, Fast and Furious 9 e Il principe cerca figlio hanno comunque animato la serata. Ecco i più attesi: The Falcon and the Winter Soldier https://www.youtube.com/watch?v=IWBsDaFWyTE Sarà dura raccogliere l’eredità di Capitan America, soprattutto se i due eredi designati, Falcon (Anthony Mackie) e il Soldato d’inverno (Sebastian Stan) riaccendono un’antica rivalità. Almeno così si vede ...

