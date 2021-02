Hera, medaglia d’oro 2021 per la sostenibilità (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Hera è medaglia d’oro nel mondo per la responsabilità sociale. S&P Global ha premiato infatti la multiutility con la Gold Class 2021, il più alto riconoscimento riservato alle società incluse nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), l’autorevole indice borsistico internazionale di valutazione dei fattori ESG delle circa 3.500 imprese quotate a maggiore capitalizzazione a livello globale. Il prestigioso risultato è stato reso noto in occasione della pubblicazione del Sustainability Yearbook 2021, il report con i risultati delle analisi effettuate per l’accesso all’indice dello scorso anno e i nomi delle aziende che hanno conseguito i punteggi di sostenibilità più elevati. A seguito dell’inclusione nel FTSE MIB nel 2019, Hera ha partecipato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Grupponel mondo per la responsabilità sociale. S&P Global ha premiato infatti la multiutility con la Gold Class, il più alto riconoscimento riservato alle società incluse nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), l’autorevole indice borsistico internazionale di valutazione dei fattori ESG delle circa 3.500 imprese quotate a maggiore capitalizzazione a livello globale. Il prestigioso risultato è stato reso noto in occasione della pubblicazione del Sustainability Yearbook, il report con i risultati delle analisi effettuate per l’accesso all’indice dello scorso anno e i nomi delle aziende che hanno conseguito i punteggi dipiù elevati. A seguito dell’inclusione nel FTSE MIB nel 2019,ha partecipato ...

'Hera si è distinta in particolare per la sostenibilità ambientale, economica e per la governance', ... Medaglia d'oro anche per Pirelli , l'unica del settore "Auto Components" a livello mondiale ad ...

