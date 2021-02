Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si tira indietro: "Con Rosalinda Cannavò non c'è nulla" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea Zenga chiarisce i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò, dopo che i concorrenti del Grand Fratello Vip hanno provato in tutti i modi ad unire la coppia. Leggi su comingsoon (Di lunedì 8 febbraio 2021)chiarisce i suoi sentimenti per, dopo che i concorrenti del GrandVip hanno provato in tutti i modi ad unire la coppia.

