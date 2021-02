Gosens | “Vogliamo arrivare in fondo | ma contro il Napoli faccio fatica a dire che siamo noi i favoriti”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Robin, esterno dell’Atalanta, ha così parlato ai microfoni di SKY Sport in vista della semifinale di ritornoila Bergamo: “che noi, ma la Coppa Italia è un trofeo particolare. Vincere questa partita ci porterebbe in finale e ci darebbe la possibilità di vincere un trofeo, e un calciatore gioca sempre per vincere i trofei. La Champions è un po’ più difficile, anche il campionato è molto lungo. Ma se vinciamo colmercoledì saremo in finale e potremo vincere la Coppa Italia”. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.