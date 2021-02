Giugliano, auto investe una donna all’uscita di chiesa e poi scappa: pirata della strada si costituisce (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giugliano. La mascherina impregnata di sangue è ancora presente sul ciglio della strada, a pochi passi dalla chiesa della Madonna delle Grazie. Il dispositivo di sicurezza appartiene ad una donna, che, dopo la messa vespertina alla quale aveva partecipato, è stata investita da un’auto mentre usciva dal santuario. Giugliano, auto investe una donna all’uscita di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021). La mascherina impregnata di sangue è ancora presente sul ciglio, a pochi passi dallaMadelle Grazie. Il dispositivo di sicurezza appartiene ad una, che, dopo la messa vespertina alla quale aveva partecipato, è stata investita da un’mentre usciva dal santuario.unadi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

girasol44247939 : RT @PaoloOcchi1: Un ringraziamento alla Polizia stradale di Alessandria per aver ritrovato il cane .??Da Giugliano ad Alessandria: ritrovato… - VeganEleonoire : RT @PaoloOcchi1: Un ringraziamento alla Polizia stradale di Alessandria per aver ritrovato il cane .??Da Giugliano ad Alessandria: ritrovato… - elaisafrenk : RT @PaoloOcchi1: Un ringraziamento alla Polizia stradale di Alessandria per aver ritrovato il cane .??Da Giugliano ad Alessandria: ritrovato… - Luca_15_5 : RT @PaoloOcchi1: Un ringraziamento alla Polizia stradale di Alessandria per aver ritrovato il cane .??Da Giugliano ad Alessandria: ritrovato… - farfallabra : RT @PaoloOcchi1: Un ringraziamento alla Polizia stradale di Alessandria per aver ritrovato il cane .??Da Giugliano ad Alessandria: ritrovato… -