Gigi Buffon, la ex all'attacco: "Non capisce un c… di donne" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alena Seredova ha messo in dubbio il buon gusto dell'ex marito Gigi Buffon in fatto di donne con un'uscita alquanto curiosa sui social. Chi pensava che tra Alena Seredova e Gigi Buffon i rapporti siano ormai distesi e tranquilli dovrà forse ricredersi. Un commento della showgirl ceca sui social ha fatto sorgere qualche dubbio sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

