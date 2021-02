GF VIP | confronto in diretta | “Sono innamorato” | Giulia e Pierpaolo chiariscono

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Salemi ePretelli hanno messo un punto alla discussione avuta nel corso della settimana, arriva il: ecco cosa è successo non appena iniziata la puntata del GF VIP. E’ appena iniziata una nuova puntata del GF VIP: questa sera tantissimi colpi di scena e sorprese, come di consueto, regaleranno intrattenimento a milioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Giulia si sveglia di malumore e cerca ilcon Andrea Zelletta , chiedendo all'amico di rassicurarla. Gf, Giulia Salemi delusa dalla Nomination di Stefania Orlando "La roba con Stefania ......2020 in onda oggi, lunedì 8 febbraio, in prima serata su canale 5, è assolutamente imperdibile. Sulla passerella della casa di Cinecittà, infatti, arriverà Francesco Baccini per uncon ...