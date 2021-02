È uscito il secondo volume della nuova serie Skybound

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Si dice così, no? Ed è così che va davvero in certe storie, quando la situazione è così disperata che solo chi è davvero abituato alla durezza del gioco può cimentarsi con l’impresa. Se l’impresa è disperata, dunque, servono disperati disposti a tutto. Nel caso di REAVER, la sorprendentefantasy targata, scritta da Justin Jordan e disegnata da Rebekah Isaacs, portata in Italia da saldaPress, l’antefatto è proprio questo. E il, intitolato AI CONFINI DEL MONDO (pagg. 120, cartonato, euro 19,90) e in uscita giovedì 4 marzo, ci porta nel vivo, perfetta per chiunque abbia amato GAME OF THRONES, i suoi intrecci e la violenza che serpeggiava costantemente. Niente a che vedere con ...