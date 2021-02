Djokovic-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novak Djokovic sfida Frances Tiafoe al secondo turno degli Australian Open 2021. Il numero uno del seeding ha superato agevolmente l’esordio contro Jeremy Chardy. Adesso il suo cammino si incrocia con quello dell’americano, reduce dal successo in tre parziali contro l’ascolano Stefano Travaglia. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di mercoledì 10 febbraio con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novaksfida Francesal secondo turno degli. Il numero uno del seeding ha superato agevolmente l’esordio contro Jeremy Chardy. Adesso il suo cammino si incrocia con quello dell’americano, reduce dal successo in tre parziali contro l’ascolano Stefano Travaglia. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di mercoledì 10 febbraio conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del match è affia Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in ...

