Da elettrice di M5s | non vorrei che la prima forza del Parlamento resti fuori dai giochi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) di Maria Serena Palma Finché non conosceremo programma e ministri, questo governo “po’ esse fero e po’ esse piuma”. Quel che è certo è che lasciare alla masnada di avvoltoi di centrodestra (e quindi anche a IV) la gestione del Recovery e dell’ancora delicata fase della pandemia, sarebbe oltre che ingiusto, senza dubbio stupido. Dadel Movimento 5 stelle, nonche lapolitica delfosse messa all’angolo in questo momento cruciale per il Paese. Mi aspetto che i miei rappresentanti non lascino la pagnotta agli avversari, dopo aver sudato per ottenere il successo che sappiamo in Europa. Per questo ho condiviso le parole di Vito Crimi sull’anteporre la responsabilità al consenso. Ben venga adesso sedersi al tavolo e “valutare se ci sono le condizioni per prendere parte ...