Covid, Papa Francesco: “La crisi dei rapporti umani è la più grave” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Desidero soffermarmi ancora su un’ultima crisi, che, fra tutte, è forse la più grave: la crisi dei rapporti umani, espressione di una generale crisi antropologica, che riguarda la concezione stessa della persona umana e la sua dignità trascendente”. Così Papa Francesco ricevendo in Udienza i Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. “La pandemia, che ci ha costretto a lunghi mesi di isolamento e spesso di solitudine, ha fatto emergere la necessità che ogni persona ha di avere rapporti umani”, ha continuato il Pontefice che ha aggiunto: “Penso anzitutto agli studenti, che non sono potuti andare regolarmente a scuola o all’università. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Desidero soffermarmi ancora su un’ultima, che, fra tutte, è forse la più: ladei, espressione di una generaleantropologica, che riguarda la concezione stessa della persona umana e la sua dignità trascendente”. Cosìricevendo in Udienza i Membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. “La pandemia, che ci ha costretto a lunghi mesi di isolamento e spesso di solitudine, ha fatto emergere la necessità che ogni persona ha di avere”, ha continuato il Pontefice che ha aggiunto: “Penso anzitutto agli studenti, che non sono potuti andare regolarmente a scuola o all’università. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso ...

