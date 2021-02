Cortina 2021 - Dal 10 febbraio appuntamento con gli Audi Talks (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell'ambito della sua partnership con gli sport invernali, l'Audi ha organizzato una serie di eventi digitali trasmessi sulle proprie piattaforme web: gli Audi Talks. Il programma, avviato nei giorni scorsi in occasione delle tappe di Coppa del Mondo che si sono svolte in Alta Badia e a Madonna di Campiglio, si sposta ora a Cortina, per accompagnare il pubblico alla scoperta della località sede dei Mondiali di sci. Gli ospiti. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 10 febbraio, alle 18.30, in live streaming su myAudi.it. In un incontro dal titolo Una pista tracciata: Cortina 2021, gli ospiti faranno un excursus sul percorso di avvicinamento e sui cambiamenti che hanno portato la cittadina dolomitica a ospitare i campionati ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell'ambito della sua partnership con gli sport invernali, l'ha organizzato una serie di eventi digitali trasmessi sulle proprie piattaforme web: gli. Il programma, avviato nei giorni scorsi in occasione delle tappe di Coppa del Mondo che si sono svolte in Alta Badia e a Madonna di Campiglio, si sposta ora a, per accompagnare il pubblico alla scoperta della località sede dei Mondiali di sci. Gli ospiti. Il primoè fissato per mercoledì 10, alle 18.30, in live streaming su my.it. In un incontro dal titolo Una pista tracciata:, gli ospiti faranno un excursus sul percorso di avvicinamento e sui cambiamenti che hanno portato la cittadina dolomitica a ospitare i campionati ...

