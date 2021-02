Chiariello | “Napoli | che rimpianto Haaland | a De Laurentiis è rimasto sul gozzo”

Mauvi78 : @Torrenapoli1 @Chiariello_CS La sconfitta di sabato è una conseguenza di Napoli Spezia coppa Italia : squadra titol… - infoitsport : Chiariello: “Qui c’è da chiamare la Sciarelli per un titolare del Napoli, sparisce dalle partite” - millansantamar : @Chiariello_CS @YouTube non mi trovo con la tabella cessioni/acquisti. Giuntoli arriva a Napoli nel luglio 2015. Da… - jeko1234 : @Chiariello_CS @YouTube E me lo chiami editoriale? In merito alla tabella vorrei ricordarti, che l’epoca di Marino… - allgoalsnapoli : All'indomani di Genoa-Napoli torna l'appuntamento di Campania Sport. @Chiariello_CS @FabbroniM @tittiimprota… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Napoli

Aurelio De Laurentiis voleva acquistare Erling Braut Haaland per il, il presidente ha fatto di tutto per portarlo in maglia azzurra.Umberto, giornalista di Canale 21, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Campania Sport: "Ora ilsi dovrà ridimensionare, i tempi grami stanno per arrivare. Mala tempora currunt. ...Giuntoli ha fallito, l'area tecnica va azzerata. De Laurentiis è furioso' Perché Rrahmani non gioca mai? In questo momento dobbiamo dare tempo a De Laurentiis di rifondare tutta l'area tecnica del Nap ...per Zielinski” Per me era da 5 pieno, c’è da chiamare la Sciarelli a Chi l’ha visto? Intervenuto a Campania Sport, Umberto Chiariello non ha risparmiato Piotr Zielinski e la sua prestazione con il Gen ...