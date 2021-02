Cantante uccisa dal marito a Palermo. L’ultimo post su Fb: “Vuoi dei fiori a San Valentino? Muori il 13” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palermo, Cantante uccisa dal marito. L’ultimo post di Piera Napoli In Italia sono state ammazzate tre donne nel giro di 24 ore, tra le vittime c’è Piera Napoli, una Cantante neomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli che domenica 7 febbraio è stata uccisa a coltellate dal marito a Palermo. La vittima prima di morire aveva scritto sul proprio profilo Facebook la frase: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) Muori il 13“. Mentre alcune ore fa il marito Salvatore Baglione di 37 anni, ha pubblicato un post del profilo “Dna criminale”. Sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto “Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)daldi Piera Napoli In Italia sono state ammazzate tre donne nel giro di 24 ore, tra le vittime c’è Piera Napoli, unaneomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli che domenica 7 febbraio è stataa coltellate dal. La vittima prima di morire aveva scritto sul proprio profilo Facebook la frase: “che ti regalino deiil 14 (Sanil 13“. Mentre alcune ore fa ilSalvatore Baglione di 37 anni, ha pubblicato undel profilo “Dna criminale”. Sullo sfondo di una foto di Robert De Niro, c’è scritto “Il ...

