Boxe: nei leggeri Lopez si prepara a difendere il titolo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il terremoto dovuto alla sconfitta di sua maestà Vasily Lomachenko ad opera di Teofimo Lopez si è fatta sentire. Il supercampione Loma sembrava inarrestabile con il suo mix di classe e potenza, ma ha dovuto arrendersi di fronte al giovane (classe 1997) pugile nativo americano, di Brooklyn, ma figlio di emigranti dell’Honduras, che in un match difficile è riuscito a unificare le cinture di campione del mondo. Spetta a Lopez adesso confermare quanto di buono fatto fino ad ora e dimostrare che la vittoria contro quello che era il re indiscusso della categoria non è stata frutto del caso. A questo proposito capita a fagiolo la difesa del titolo IBF contro George Kambosos Jr. (19-0, 10 KO) che ha ottenuto il privilegio di ambire al titolo massimo dopo aver sconfitto Lee Selby. I rispettivi team stanno cercando l’intesa per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il terremoto dovuto alla sconfitta di sua maestà Vasily Lomachenko ad opera di Teofimosi è fatta sentire. Il supercampione Loma sembrava inarrestabile con il suo mix di classe e potenza, ma ha dovuto arrendersi di fronte al giovane (classe 1997) pugile nativo americano, di Brooklyn, ma figlio di emigranti dell’Honduras, che in un match difficile è riuscito a unificare le cinture di campione del mondo. Spetta aadesso confermare quanto di buono fatto fino ad ora e dimostrare che la vittoria contro quello che era il re indiscusso della categoria non è stata frutto del caso. A questo proposito capita a fagiolo la difesa delIBF contro George Kambosos Jr. (19-0, 10 KO) che ha ottenuto il privilegio di ambire almassimo dopo aver sconfitto Lee Selby. I rispettivi team stanno cercando l’intesa per ...

Si terrà al Palazzetto dello Sport di Passo Corese, in provincia di Rieti (e più precisamente comune di Fara in Sabina) il combattimento valido per il titolo Internazionale IBO dei pesi cruiser tra Lu ...

