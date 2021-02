Benno piange per la madre rinvenuta cadavere nell’Adige: lacrime autentiche o finzione? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Coppia scomparsa a Bolzano: le acque dell’Adige continuano a restituire resti appartenenti ai coniugi di cui lo scorso 4 gennaio si è persa ogni traccia. Sabato scorso le squadre di ricerca hanno recuperato il corpo di Laura Perselli, vicino al punto in cui precedentemente avevano rinvenuto anche gli scarponi che apparterrebbero al marito Peter Neumair. Sarebbe stato questo il motivo per il quale gli inquirenti, nei giorni scorsi, avevano deciso di chiedere l’abbassamento della portata del fiume, per avere altresì notato due grosse macchie scure nel fondale. Così facendo, infatti, è stato possibile recuperare uno dei due corpi degli scomparsi, quello di Laura. Era stato proprio il figlio Benno, ora in carcere con l’accusa di avere ucciso i genitori e gettato i loro corpi nell’Adige, a riferire agli inquirenti che il giorno della scomparsa il padre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Coppia scomparsa a Bolzano: le acque dell’Adige continuano a restituire resti appartenenti ai coniugi di cui lo scorso 4 gennaio si è persa ogni traccia. Sabato scorso le squadre di ricerca hanno recuperato il corpo di Laura Perselli, vicino al punto in cui precedentemente avevano rinvenuto anche gli scarponi che apparterrebbero al marito Peter Neumair. Sarebbe stato questo il motivo per il quale gli inquirenti, nei giorni scorsi, avevano deciso di chiedere l’abbassamento della portata del fiume, per avere altresì notato due grosse macchie scure nel fondale. Così facendo, infatti, è stato possibile recuperare uno dei due corpi degli scomparsi, quello di Laura. Era stato proprio il figlio, ora in carcere con l’accusa di avere ucciso i genitori e gettato i loro corpi, a riferire agli inquirenti che il giorno della scomparsa il padre ...

