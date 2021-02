BCE | Lagarde | cancellazione debiti pubblici Ue illegale e senza senso economico

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –. La presidente della Banca Centrale Europea Christineha ribadito via Twitter la sua posizione in merito all’ipotesi dideidetenuti dall’Istituto centrale di Francoforte. “Ladel debito pubblico da parte della BCE sarebbe, ho detto a BFMTV in una recente intervista – ha scritto in un tweet – È vietato dal trattato che governa l’Unione europea e inoltre non avrebbe”.

In modesto rialzo i futures Usa in assenza di dati macroeconomici, mentre è previsto nel pomeriggio l'intervento della presidente dellaChristineal Parlamento Europeo. In rialzo le ...Illegale e senza senso economico. La presidente della Banca Centrale Europea Christineha ribadito via Twitter la sua posizione in merito all'ipotesi di cancellazione dei debiti ...della...È «impensabile» cancellare i debiti contratti dai Paesi della zona euro per sostenere le loro economie durante la crisi del Covid-19. Così il presidente della Bce, Christine Lagarde, ha risposto in un ...Illegale e senza senso economico. La presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha ribadito via Twitter la sua posizione in ...