Aspera Tempora è il nuovo album dei Qirsh

Aspera Tempora è il terzo album dei Qirsh: la band savonese ha pubblicato con Lizard Records questo avvincente concept sulla paura "Don't fear hard times, the best comes from them". Nessun timore per la paura, grazie alla quale si rinasce affrontando le difficoltà con le migliori risorse di noi stessi.

Rispetto ai primi due album della band, Aspera Tempora sterza ulteriormente verso una dimensione ancora meno commerciale e più 'progressive', per quanto riguarda il tema, ma anche nelle sonorità e ...

