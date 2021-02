Zaki in carcere chiede di non mollare. Appelli in Europa (Di domenica 7 febbraio 2021) Bologna aspetta il suo ricercatore con i fatti. l'alma mater ha organizzato per domani un evento online per presentare al presidente della repubblica l'insieme delle città italiane che hanno dato a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 febbraio 2021) Bologna aspetta il suo ricercatore con i fatti. l'alma mater ha organizzato per domani un evento online per presentare al presidente della repubblica l'insieme delle città italiane che hanno dato a ...

amnestyitalia : Chi difende i diritti umani non dovrebbe essere in carcere. Zaki è un prigioniero di coscienza arrestato solo perch… - La7tv : #atlantide @andreapurgatori lancia con @robertosaviano la campagna per far diventare cittadino italiano lo studente… - TNannicini : Patrick Zaki aveva scelto l’Italia per fare ricerca e inseguire i suoi sogni. Da un anno è in carcere in Egitto. Or… - matteofurlani4 : RT @La7tv: #atlantide @andreapurgatori lancia con @robertosaviano la campagna per far diventare cittadino italiano lo studente dell'univers… - Dorge_T : RT @La7tv: #atlantide @andreapurgatori lancia con @robertosaviano la campagna per far diventare cittadino italiano lo studente dell'univers… -