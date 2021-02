Volley | Superlega 2020 2021 | classifica e risultati della regular season

(Di domenica 7 febbraio 2021) Lae tutti idiaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito lae tutti iaggiornati. IL CALENDARIODEL ...

y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS classifica ??: dopo le gare del weekend Vibo Valentia si garantisce almeno il 5° posto, Modena matematicamente 7… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: due gare e due tie break in questa domenica. Padova fa suo il derby con Verona, Piacenza si impone s… - pilloledivolley : ?? Certi due degli accoppiamenti del turno preliminare dei playoff, mercoledì si decide l’avversaria di Padova: Pia… - _saku_hana : RT @pilloledivolley: 22ª RS classifica ??: dopo le gare del weekend Vibo Valentia si garantisce almeno il 5° posto, Modena matematicamente 7… - _saku_hana : RT @pilloledivolley: 22ª RS risultati: due gare e due tie break in questa domenica. Padova fa suo il derby con Verona, Piacenza si impone s… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

Vittoria del Padova sul Verona per 3 - 2 nella gara valida per la 22ª giornata di. Questi i parziali: 23 - 25 25 - 23 25 - 22 13 - 25 15 - 10... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Padova Verona , partita che è stata selezionata per la trasmissione televisiva in questa giornata delladimaschile, sarà naturalmente ...Volley, Piacenza-Milano: il risultato e la cronaca del match valido per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2020/2021 ...Nel suo percorso di avvicinamento ai playoff, la Consar Ravenna trova importanti conferme anche alla Blm Group Arena di Trento dove si arrende per 3-1 alla Itas, terza forza del campionato di SuperLeg ...