Traffico Roma del 07-02-2021 ore 15:30 (Di domenica 7 febbraio 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo sulle strade della rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari spostamenti in parte realizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone del Lazio nel terreno invita alla massima cautela nella guida a moderare la velocità ricordando al tempo stesso che in autostrada in caso di pioggia limite massimo di velocità consentito dal codice scende a 110 km orari ricordiamo altresì lavori sul viadotto della Magliana tratto della Roma Fiumicino l’arte racchiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono di diverso Fiumicino Quindi verso Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in direzione dell’Euro invece carreggiata ridotta inevitabili le code tra ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo sulle strade della rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari spostamenti in parte realizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone del Lazio nel terreno invita alla massima cautela nella guida a moderare la velocità ricordando al tempo stesso che in autostrada in caso di pioggia limite massimo di velocità consentito dal codice scende a 110 km orari ricordiamo altresì lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino l’arte racchiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono di diverso Fiumicino Quindi verso Leonardo da Vinci possono prendere l’autostrada da via della Magliana o da via Isacco Newton in direzione dell’Euro invece carreggiata ridotta inevitabili le code tra ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - francesca99b : RT @ricambioriginal: Il @Corriere e le battaglie a favore delle auto. In un posto dove ci sono #traffico e code da anni, il problema da eli… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -