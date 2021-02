Snowboard | delusione azzurra nelle qualificazioni del PSL | avanza solamente Nadya Ochner

(Di domenica 7 febbraio 2021) Inizio di giornata lunghissimo in quel di Bannoye per la Coppa del Mondo diparallelo. Sono stati tantissimi infatti i rinvii in terra russa, causa maltempo, prima di iniziare ledel PSL che va a chiudere il weekend per il massimo circuito internazionale. In campo maschile bruttissima defaillance per la squadra italiana che non qualifica neanche un atleta alla fase finale. Aaron March, leader della classifica generale, è diciottesimo ed eliminato per pochi centesimi e dovrà sicuramente cedere lo scettro a qualcun altro (non Igor Sluev, che lo insegue ad una lunghezza di distanza ma è stato eliminato a sua volta). Fuori anche Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini. Miglior tempo parziale per il campione del mondo Dmitry Loginov, a caccia di un’altra vittoria dopo quella di ieri. A salvare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard delusione

OA Sport

