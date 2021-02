Serie C: Juve U23 a valanga, Avellino di misura sul Palermo. I risultati delle gare delle 15 (Di domenica 7 febbraio 2021) La Juventus U23 dilaga contro il Livorno, finisce 5-0 per i bianconeri. Nel girone B continua il suo rullino di marcia il Sudtirol, 2-1 a Gubbio. Nel girone C spicca il successo di misura dell’Avellino sul Palermo. Ecco i risultati della giornata di Serie C odierna: GIRONE ANovara-Alessandria 2-1 (giocata alle 12.30) Giana Erminio-Albinoleffe 0-1 Grosseto-Pergolettese 2-2 Juventus U23-Livorno 6-0 Renate-Pontedera 0-0 GIRONE B Padova-Fermana 1-0 (giocata alle 12.30) Gubbio-SudTirol 1-2 Ravenna-Modena 0-0 Triestina-Legnago Salus 4-1 GIRONE C Bari-Viterbese 0-1 (giocata alle 12.30) Avellino-Palermo 1-0 Cavese-Paganese 1-0 Teramo-Monopoli 1-1 Turris-Bisceglie 2-2 Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-1 Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Lantus U23 dilaga contro il Livorno, finisce 5-0 per i bianconeri. Nel girone B continua il suo rullino di marcia il Sudtirol, 2-1 a Gubbio. Nel girone C spicca il successo didell’sul. Ecco idella giornata diC odierna: GIRONE ANovara-Alessandria 2-1 (giocata alle 12.30) Giana Erminio-Albinoleffe 0-1 Grosseto-Pergolettese 2-2ntus U23-Livorno 6-0 Renate-Pontedera 0-0 GIRONE B Padova-Fermana 1-0 (giocata alle 12.30) Gubbio-SudTirol 1-2 Ravenna-Modena 0-0 Triestina-Legnago Salus 4-1 GIRONE C Bari-Viterbese 0-1 (giocata alle 12.30)1-0 Cavese-Paganese 1-0 Teramo-Monopoli 1-1 Turris-Bisceglie 2-2 Virtus Francavilla-Stabia 0-1 Foto: Logo ...

