Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di domenica 7 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Milan 49 2 Inter 47 3 Juventus* 42 4 Roma 40 5 Lazio 40 6 Napoli* 37 7 Atalanta 37 8 Sassuolo 31 9 Hellas Verona 30 10 Sampdoria 27 11 Udinese 24 12 Genoa 24 13 Bologna 23 14 Benevento 23 15 Fiorentina 22 16 Spezia 21 17 Torino 16 18 Cagliari 15 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in menoA, i risultati della ventunesima giornata Ventunesima giornata aperta dalla vittoria dell’Inter in casa della ...

ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - DiMarzio : Ieri #Pandev a 37 anni e 6 mesi è entrato nella Top10 dei calciatori più anziani ad aver segnato una doppietta in… - SkySport : Gol più assist: Ronaldo il migliore tra i giocatori dalla Serie A 2018-2019. CLASSIFICA - marinabeccuti : Serie A, la classifica al termine della ventunesima giornata - Torinogranatait : Serie A, la classifica al termine della ventunesima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica

QUOTIDIANO.NET

Una zampata del solito Ciro Immobile basta alla Lazio per battere 1 - 0 il Cagliari e risalire fino al quarto posto inagganciando la Roma. I sardi si sono difesi bene, ma hanno creato grattacapi a Reina solo nel finale con qualche mischia. Dopo le parate decisive di Cragno su Luis Alberto e Immobile, nella ......per 1 - 0 il Cagliari all'Olimpico nella gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno diA. Decide una rete al 61' di Immobile. Per la Lazio, che sale al quarto posto in,...Diretta Reggiana Entella. Streaming video DAZN del match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 7 febbraio chiudono il programma della 21^. Immobile decisivo ...