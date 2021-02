Programma di governo, i principali punti di Draghi. Cercherà l’accordo fra i partiti (Di domenica 7 febbraio 2021) In sedici paginette ci sono i punti essenziali del Programma di governo di Mario Draghi. I capitoli ci sono tutti, dalla salute al fisco, dall’istruzione alle politiche industriali e all’innovazione. Mancherebbe il nodo dell’immigrazione che anche oggi è in primo piano con l’arrivo di centinaia di clandestini portati dalle navi Ong. Quella sanitaria è naturalmente Leggi su firenzepost (Di domenica 7 febbraio 2021) In sedici paginette ci sono iessenziali deldidi Mario. I capitoli ci sono tutti, dalla salute al fisco, dall’istruzione alle politiche industriali e all’innovazione. Mancherebbe il nodo dell’immigrazione che anche oggi è in primo piano con l’arrivo di centinaia di clandestini portati dalle navi Ong. Quella sanitaria è naturalmente

BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - bendellavedova : No ai paletti dei partiti al #GovernoDraghi: se questo è il governo invocato da #Mattarella, va bene il confronto m… - EneapEnea : RT @BentivogliMarco: E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti di… - PazuDaemon : CHI È #DRAGHI LO STIAMO GIÀ VEDENDO, HA APPENA MANDATO A FANCULO #ZINGARETTI CHE VOLEVA IMPORRE UNA RECINZIONE 'DE… -