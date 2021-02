Premier League 2020 2021 | Kane e Son stendono il West Bromwich | Tottenham vince 2-0

(Di domenica 7 febbraio 2021) Prosegue la ventitreesima giornata dicon il match tra ile il. Tutto facile per gli Spurs di Mourinho che si impongono per 2-0 con le reti die Son nella ripresa. La formazione dello Special One sale a 36 punti in classifica portandosi a sole tre lunghezze dalla zona Europa occupata dalHam, mentre ilcolleziona la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e resta bloccato al penultimo posto a 12 punti. SportFace.

... FASCINO! Liverpool Manchester City , in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 17.30 da Anfield , sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno dellainglese. ...C'è tanta rabbia e delusione nelle parole di Bruno Fernandes , fantasista del Manchester United , dopo il pareggio contro l'Everton. L'ex Sporting Lisbona, per altro autore di una rete favolosa, ha ...