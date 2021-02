Pesaro, incidente sulla A14 per un furgone che trasportava cani in adozione: tre morti, tra cui nota animalista del Milanese (Di domenica 7 febbraio 2021) Tre morti nello schianto avvenuto lungo l'autostrada A14. E' successo poco dopo le 5.20, tra Pesaro e Cattolica nella corsia nord verso Bologna. Coinvolto un camion che trasportava cani e gatti da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Trenello schianto avvenuto lungo l'autostrada A14. E' successo poco dopo le 5.20, trae Cattolica nella corsia nord verso Bologna. Coinvolto un camion chee gatti da ...

